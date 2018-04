Ocenjujemo: Kons:o:vel

Vrečkov Kons:o:vel je na spletni strani Anton Podbevšek Teatra označen kot biografska in filozofska drama, a vendarle morda velja izpostaviti, da je to žanrsko raznoliko besedilo, ki ima ob leposlovnih tudi veliko neleposlovnih prvin.

V tej lepljenki, ki jo tvorijo Kosovelova poezija, zapiski, pisemske korespondence, biografski podatki, literarnozgodovinske analize in literarnoteoretske interpretacije, je najbolj izviren Vrečkov literarni doprinos morda prav izbira forme, kolažiranje, ob katerem morda velja ­izpostaviti le še postavitev biografskega in literarnozgodovinskega materiala v prvo osebo, s čimer daje lepljenka vtis nekakšne posthumne avtobiografije ter posmrtnega komentarja lastnega literarnega opusa in analize literarnoteoretskih interpretacij.