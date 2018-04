Ocenjujemo: Lepotica in zver

V ljubljanski Operi so 8. marca (verjetno) prvi uprizorili delo Lepotica in zver (La Belle et la Bête) ameriškega skladatelja Philipa Glassa v gledališki obliki. Glass je namreč izvorno vzel za izhodišče svoje stvaritve istoimenski film Jeana Cocteauja, mu odstranil zvočni del in ga nadomestil s svojim libretom v francoščini ter svojo glasbo.

Običajno izvajajo ta umetnostni hibrid kot v času nemega filma – s projekcijo Cocteaujevega filma in z živo izvedbo Glassovega zvokovnega deleža. Gledališka uprizoritev zato pomeni prestavitev dela v drug medij, pri čemer se bistveno spremenijo vsebinska in funkcionalna razmerja med besedo, glasbo in uprizoritveno substanco. Izvedba takega medijskega »prevoda« je opravičljiva, kadar ga vsebinsko ne osiromaši in mu po možnosti doda novo razsežnost.