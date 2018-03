Ocenjujemo: Metamorfoze 4°: Črne luknje

Predstava Metamorfoze 4°: Črne luknje, ki je bila v Sloveniji premierno na odru 10. marca, je četrti del serije petih performativnih uprizoritev (Metamorfoze 1°–5°) Bare Kolenc.

Serija skozi dialog z Ovidovimi Metamorfozami ter uprizoritveno premišljanje nekaterih bistvenih političnih vprašanj sodobnosti vzpostavlja tudi odnos do univerzalnejših tematik človeškega (so)bivanja.

Če so Metamorfoze 1° tematizirale divji lov ter človekov odnos do nečloveških bitij, Metamorfoze 2° utopijo, Metamorfoze 3° pa so vzele za izhodišče zgodbo politično kontroverzne transseksualne odvetnice dr. Ljube Prenner, se Metamorfoze 4° osredotočijo na obsodbo fizika Adlèna Hicheurja, Alžirca, ki je bil v času aretacije leta 2009 zaposlen v švicarskem Cernu. Na podlagi elektronskega dopisovanja je bil obtožen sodelovanja z Al Kaido ter načrtovanja terorističnih napadov v Franciji.