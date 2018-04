Ocenjujemo: Naš razred

Naš razred je zgodovinska freska, na žive, na pet judovskih in pet poljskih sošolcev obešena in na njihove usode osredotočena »zgodovina v XIV. lekcijah« o generaciji, rojeni okoli 1920, ki je po sovjetski in nacistični hegemoniji čmoknila v povojni realsocializem.

Osrednji del govori o inertnih nadaljevalcih pogroma proti Judom v času nacistične okupacije, ko so someščani zaprli v skedenj in zažgali okoli 1600 Judov, celotno 'spontano' in ne od okupatorjev vsiljeno 'akcijo' naprtili zgolj nacijem in po vojni celo milo in uspešno naprošali diasporo za sredstva za ohranjanje spomina.

V tem je igra poljskega dramatika Słobodzianeka politično konkretno nekorektna in verjetno v navzkrižju z zakonom, ki preprečuje drugačen poljski spomin na preteklost od tistega, ki ga je privzela trenutna vladajoča elita ob podpori množic z enakim spominom.