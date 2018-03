Ocenjujemo: Neorealizem, Nino Migliori

Na obeh razstavah naletimo na izjemno količino kvalitetnih fotografij, ki so nepogrešljivi del italijanske in evropske kulturne dediščine, pri nas pa jih še nismo videli prav veliko.

Izjema so na primer močni prvinski prizori odličnega Franca Pinne, pred leti razstavljeni v okviru Emzinovega programa v Avli NLB.



Dileme, povezane s to razstavno predstavitvijo predvsem fotografskega, a tudi filmskega neorealizma, so povezane predvsem s časovno zamejitvijo tega pojava, razvidne pa so že iz pristopov obeh italijanskih piscev spremnih besed.