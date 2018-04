Ocenjujemo: Odilo. Zatemnitev. Oratorij.

Postavitev Odilo. Zatemnitev. Oratorij. še dodatno razširi že tako veliki oder v Katedrali Kina Šiške ter ga zapolni s skorajda do stropa segajočimi črno-rdeče-belimi zastavami, ki nosijo simbol globusa, železno konstrukcijo orla ter balinarsko stezo, obdano s stopnicami in klančinami, ki z ostrino, izčiščenimi linijami in predimenzioniranostjo jasno korespondirajo z nacistično estetiko, obenem pa sledijo tudi estetiki, ki jo je v svojem opusu razvijal Dragan Živadinov.

S scenografijo se sklada tudi kostumografija: igralke in igralci nosijo uniforme, ki spominjajo na nacistične, le da na mestu svastike nosijo simbol globusa, ki predstavlja »cel svet«. Ta zastavitev je po eni strani precej konvencionalna in pričakovana – tako v navezavi na tematiko, kot tudi znotraj konteksta Živadinovega ustvarjanja –, po drugi strani pa v skladu s konceptualno zastavitvijo deluje tudi kot apropriacija oz. prisvajanje tako zaznamovane estetike, kar je postopek, ki ga poznamo tudi iz osvobodilnih gibanj (npr. LGBTQA+ gibanja) in je lahko (še vedno) zanimiv tudi na odru.