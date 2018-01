Ocenjujemo: Pohujšanje v dolini šentflorjanski

Čeprav je aktualnost Cankarjevih dram že pregovorna, jo Miler prižene do skrajnega roba. Njegovo Pohujšanje v dolini šentflorjanski je scela potopljeno v svet tu in zdaj, je življenje skupnosti, ki se v strahu pred tujim in drugačnim ogradi z visokim žičnatim zidom ter tovrstno zaščito plača s tacanjem sredi zatohlega ozračja močvirnate zemlje.

Avtorica priredbe in dramaturginja Žanina Mirčevska ter režiser Eduard Miler tako Cankarjevo Pohujšanje prevedeta v jasno in izrazito politično sporočilnost, ki se odmakne od igrive in poetične narave Cankarjeve farse ter njene simbolike v neposredno in večinoma dobesedno izjavljanje uprizoritvenih slik.