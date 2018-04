Ocenjujemo: Prekleti kadilci

Prekleti kadilci na oder Male drame prinašajo redko viden kreativni zamah razigranega igralskega užitka, ki se odlično umesti v kolektivno preigravanje materije, prestreljene z osebnimi vnosi, a ga nastavek uprizoritve po začetnem poletu močno zameji.

V idejni zasnovi režiserja Tina Grabnarja in dramaturginje Brine Klampfer (poleg nje je dramaturginja še Darja Dominkuš) uprizoritev združuje kratko satirično delo Svetlane Makarovič in intervju z Makarovičevo iz leta 2014 ter to izhodiščno snov razdeli na tri raznorodne dele – recimo približno: kadilsko, dokumentarno in protikadilsko enoto.