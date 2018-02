Ocenjujemo: Grenki sadeži pravice

Kako uprizarjati Jesihove Grenke sadeže pravice danes, ko je pomen in smoter njihovega ludizma neločljivo zvezan s časom in kontekstom njihovega nastanka ter premiere (oboje leta 1974) v Eksperimentalnem gledališču Glej, verjetno edinem prostoru, kjer se je lahko odvil ta upor mlade generacije kot radikalna radoživost in ironija jezika, osvobojenega tako omejitev realnega in zahtev ideološkega kot dramskih in gledaliških kalupov?



Mlade ustvarjalne ekipe v Mali drami ne zanima postavitev kot dokument; režiser Jan Krmelj in dramaturginja Katja Markič, oba tudi avtorja priredbe, se te »interpelacije v enem nonšalantnem zamahu« lotita skozi premislek jezika. Odločitev se zdi logična; bolj kot sama nonšalantna igra jezika lahko v današnji neobvezujoči skupnosti relativizma zareže moč jezika (in njegove rabe), ki vzpostavlja in (pre)oblikuje resničnosti, tudi če se politične korektnosti sploh ne dotaknemo.