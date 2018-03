Ocenjujemo: Zaljubljenost v življenje

V novem Hudolinovem romanu Trst via Ljubljana jezik nastopa kot junak zgodbe.

Roman Jurija Hudolina Trst via Ljubljana je fina ljubezenska pripoved, ki ne deluje sentimentalno; hkrati je upovedana s tako bravuroznim jezikom, da na trenutke pozabimo na tematiko pripovedi.

Jezik, ki poleg Josipa Degrassija in Adriane Okreša, nekdanjih ljubimcev, ki sta izgubila otroka in se zaradi tega tudi razšla, torej nastopa kot junak zgodbe.



Ali gre pri tem za umeščenost zgodbe v prepišni prostor na relaciji Trst-Ljubljana, ali pa se je avtor odločil osrednja lika dodatno dekorirati s sintagmo, ki je čustveno obarvana, je v resnici nebistveno; kajti jezik je – v vsem svojem razkošju – tam in daje poseben bralski užitek.