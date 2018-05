Deloskop izpostavlja: 250. ponovitev Kekca in slovo v SMG

Ko je plesalec, performer, koreograf in pedagog Dušan Teropšič 5. septembra leta 2004 premierno nastopil v naslovni vlogi gibalne predstave za otroke Kekec, uspešnice Slovenskega mladinskega gledališča v režiji in koreografiji Branka Potočana, si najbrž ni predstavljal, da se bo od tega lika na odru poslovil šele po lastnem srečanju z Abrahamom.

A se bo to danes, po skorajda poldrugem desetletju uprizoritev, zgodilo. V Slovenskem mladinskem gledališču bo ob 17. uri slavnostna, že 250. ponovitev Kekca, s pripisom, da bo to hkrati njegova zadnja uprizoritev. Igralska zasedba »gibalne premetanke«, za katero je besedilo po motivih znanih pripovedk Josipa Vandota napisala Draga Potočnjak (Pehtino besedilo pa Olga Grad), se – z izjemo kakšnih vskokov sem in tja – ni spremenila.

Plašnega Rožleta je vseskozi igral Ivan Peternelj, slepo Mojco Romana Šalehar, nerodnega Brinclja Draga Potočnjak, Pehto zdaj že upokojena članica SMG Olga Grad in strašnega Bedanca Matej Recer. Kot dodajajo v gledališču, je predstava od premiere do danes navdušila več kot 67.848 gledalk in gledalcev in žela pohvale tako gledališke kritike kot pedagoških delavcev, otrokom pa odprla vrata v svet sodobnega plesa in fizičnega gledališča. Gostovala je marsikje po Sloveniji in tujini, Potočanu pa mdr. leta 2005 prinesla zlato paličico za režijo in koreografijo.