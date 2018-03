Deloskop izpostavlja: Demian v APT teatru

Novo mesto, Anton Podbevšek teater, ponovitve 11. 3. ob 20. uri, 12. 3. ob 11.30 in 20. uri ter 16. in 18. 3. ob 20. uri.

V novomeškem gledališču Anton Podbevšek teater so v petek premierno uprizorili predstavo Demian, prvo izmed štirih uprizoritev letošnje sezone.

Po motivih istoimenskega romana nemško-švicarskega književnika in nobelovca Hermanna Hesseja jo je režirala režiserka, plesalka in koreografinja Jana Menger.

Roman tematizira obdobje odraščanja v ekstremnem času vojne, hkrati pa sledi intimni zgodbi odraščajočega mladeniča, v kateri se prepleta stvarnost telesnega, duševnega in mističnega.

Režiserka je pri postavitvi predstave sledila pisateljevemu konceptu dvojnosti skozi vzorec performerjevega gibanja. Kot so zapisali v gledališču, predstava odpira vprašanja identitete, spola, lastne eksistence in možnosti simbioze v svetu grozodejstev, ki se zrcalijo v vojni, samomorih ali drugih ekstremnih situacijah, in budi željo po preživetju.