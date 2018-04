Deloskop izpostavlja: En-Knapov jubilejni teden

Danes se v Ljubljani začenja enotedensko praznovanje dvojnega jubileja en-knapovcev: desete obletnice ustvarjanja plesne skupine EnKnapGroup in 25-letnice delovanja Zavoda En-Knap.



Mednarodna plesna skupina EnKnapGroup je prvo desetletje delovanja zaokrožila lani. V tem času se je razvila v zrel plesni ansambel z izjemnim repertoarjem široke palete avtorjev, pri katerem sodelujejo tudi ugledni evropski koproducenti.

Hkrati letos mineva 25 let, odkar je Iztok Kovač, plesalec in koreograf, ustanovil Zavod En-Knap, nevladno organizacijo, ki je v četrt stoletja delovanja neizbrisno zaznamovala slovensko in svetovno plesno prizorišče. K njihovemu uspehu so prispevali številni ustvarjalci z različnih področij, zato je celotna sezona namenjena predstavitvi njihovega dela.

Med 9. in 13. aprilom pa bodo na različnih ljubljanskih prizoriščih predstavili izbor projektov nekdanjih sodelavcev zavoda En-Knap z različnih koncev sveta. Jubilejni teden začenjajo v Mestnem muzeju nocoj ob 20. uri s serijo solističnih predstav kolektiva Hodworks iz Budimpešte, ki ga je ustanovila znana umetnica Adrienn Hód.

Vrhunec praznovanja bo jutrišnja premiera Mračne zveze, najnovejše produkcije EnKnapGroup, ki je nastala v koreografiji izjemnega madžarskega koreografa Josefa Nadja. Celovečerna predstava je nadgradnja lani uprizorjenega istoimenskega krajšega koreografskega dela, nastalega na temelju Nadjeve prve predstave iz leta 1987, Canard pékinois.

V sredo izpostavljajo dvojni plesni večer Gali Kaner in Karmit Burian, v četrtek pa predstavo Četrtek ob sedmih s peterico uveljavljenih slovenskih ustvarjalcev, nekdanjih sodelavcev Zavoda En-Knap.

V petek bo dogajanje v Slovenski kinoteki sklenila premiera glasbeno-filmskega projekta Potujoči kino Bridka Bebiča: Od kovača do knapa: s španskimi borci naprej!