Deloskop izpostavlja: Ksenija, Carmina Burana v ljubljanski Operi

SNG Opera in balet, Ljubljana. Nocoj ob 19. uri.

Konec leta se je na oder ljubljanske Opere vrnila dvodelna predstava, s katero so oktobra kot s prvo premiero vstopili v jubilejno, 125. sezono.

Projekt Ksenija, Carmina Burana v režiji Manfreda Schweigkoflerja z dirigentom Markom Gašperšičem sestavljata enodejanka Viktorja Parme Ksenija in scenska kantata Carmina Burana Carla Orffa. Schweigkofler je v ljubljanski Operi vlogo režiserja sprejel prvič, a je že pred več kot desetletjem v Ljubljani v Cankarjevem domu režiral Offenbachove Renske nimfe in nazadnje lani Otella.

Ksenija je že dolgo del slovenske operne zgodovine. Parma jo je po libretu Frana Goestla, Antona Funtka in Pavla Oblaka zložil leta 1896, premierno so jo leto zatem uprizorili v Deželnem gledališču v Ljubljani, vse do druge svetovne vojne pa je ob Foersterjevem Gorenjskem slavčku ostajala najbolj izvajana slovenska opera.

Orffova Carmina Burana pa ostaja s svojimi temelji v srednjeveški poeziji in motivu večno vrtečega se kolesa življenja globalno priljubljena kantata. Solisti v nocojšnji predstavi, ki se bo začela ob 19. uri, bodo Edvard Strah, Mojca Bitenc, Gordana Hleb in Ivan Andres Arnšek, gost bo dramski igralec Brane Grubar. V. U. Foto