Deloskop izpostavlja: Opice

Po sinočnji premieri si bo v Lutkovnem gledališču Ljubljana danes ob 18. in 21. uri mogoče ogledati še dve ponovitvi Opic, mednarodne koprodukcije izraelskega umetnika Amita Drorija. Uprizoritev napovedujejo kot robotsko obredje v izvedbi ljudi in strojev oziroma popotovanje v resničnost skupine eksotičnih robotskih opic.

Lutke robote na odru krmili več kot 300 strojev, ki skrbijo za podroben prikaz anatomskih lastnosti in izrazne mimike likov. Ta do najmanjših podrobnosti izoblikovana bitja živijo v mehanskem univerzumu, ki briše meje med človekom in strojem.

Projekt je Amit Drori s skupino sodelavcev oblikoval in ročno izdeloval pet let, pri čemer je uporabil tako imenovane odprtokodne tehnologije, EMG in različne tehnike obdelave ter predelave lesa in kovine.

Amit Drori je gledališki režiser, scenograf in oblikovalec impozantnih robotskih lutk s čustvenimi in poetičnimi funkcijami. Je direktor Arene za uprizoritvene umetnosti Hazira in profesor na Šoli za vizualno gledališče (ŠVG) v Jeruzalemu, kjer je diplomiral leta 2001.

V zadnjem desetletju je razvil edinstveno vizualno gledališče, kjer znanja iz filozofije lutkarstva in animacije združuje z robotiko, živimi igralci, videoprojekcijami in odprtokodno tehnologijo. V Ljubljani je leta 2012 gostoval s predstavo Savanna, možna pokrajina.



Koprodukcija Opice je nastala v sklopu evropskega projekta N.A.P.P., ki skrbi za razvoj sodobnih lutkovnih pristopov v povezavi z digitalno umetnostjo.



Robotsko obredje je primerno za otroke, starejše od 12 let, mladino in odrasle.