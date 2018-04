Deloskop izpostavlja: Potovanje Lučke Regrat

Na Šentjakobskem odru Lutkov­nega gledališča Ljubljana bo danes ob 18. uri premierno zaživela lutkovna predstava Lučka Regrat.

Uprizoritev je nastala po istoimenski pravljici Gregorja Strniše, literarnega ustvarjalca, ki je napisal tudi nekaj mladinskih del. V režiji Maruše Kink in likovni podobi Tine Dobrajc so z ekipo LGL ustvarili lutkovno potovanje za lučko in odsev, primerno za otroke, starejše od treh let.



Zgodba pravi, da vsak regrat nekoč dobi svojo lučko, a Lučka Regrat ni navadna lučka. Niti navaden regrat.

Ker bi se rada videla, se odpravi v mesto, kjer so izložbe in ljudje, ki hodijo v kino in gledališče, da bi gledali sami sebe. Ljudje so nori nase. Toda podobe v zrcalih jih včasih razžalostijo, saj tam ne vidijo pravih odsevov. Da bi uzrla svojo resnično podobo, mora Lučka Regrat premagati nekaj strahov, skleniti nekaj prijateljstev ter prepotovati nekaj ovinkov in stranpoti.

Gregor Strniša je bil senzibilen družbeni opazovalec. Tudi v tej pravljici o človekovi vpetosti v okolje, naravo in njene ritme je razmišljal večplastno. V potovanju Lučke Regrat plast za plastjo razkriva različne svetove in jih nepričakovano povezuje. Dotakne se ključnih življenjskih vprašanj vsakega posameznika. Hkrati spretno nagovarja otroški svet ter tiste kotičke odraslega, ki so še polni vitalnega duha in želje po spoznanju. Na fotografiji prizor s predstave. M. V. Foto Jaka Varmuž