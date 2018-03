Deloskop izpostavlja: Raziskovalno-dokumentarni projekt 6

V Slovenskem mladinskem gledališču (Nova pošta) bodo nocoj ob 20. uri premierno uprizorili predstavo 6.

Raziskovalno-dokumentarni projekt temelji na resničnih dogodkih, ko so v kranjskem dijaškem domu neuspešno poskušali nastaniti mladoletne prosilce za azil. Avtorji predstave so izhodišča črpali iz spremljajočih dogodkov, med drugim iz protestnih pisem staršev.

Mama neke dijakinje je zapisala: »lz vašega doma prihajajo zlati olimpijci z mladinskih olimpijskih iger, dobitniki točk na mednarodnih tekmovanjih, športniki, ki bodo Slovenijo zastopali na svetovnem mladinskem prvenstvu prihodnji teden v Romuniji. To so naši najboljši in bodoči ambasadorji Slovenije v tujini, zato vljudno prosimo, da se odločitev vselitve otrok migrantov pretehta v krogu staršev ter vaših stanovalcev.«



Devetnajstega februarja 2016 sta ravnateljico Dijaškega in študentskega doma Kranj nenapovedano obiskala podžupan in vodja službe za zaščito Mestne občine Kranj. »Kako bomo to preprečili? Kako bomo to preprečili?« so se spraševali. »Preprečili kaj? To, da bi v dijaški dom prišli mladoletni prosilci za azil, ali to, da bi bili starši dijakov proti?« razmišljajo ustvarjalci.



Avtorski projekt je nastal v koprodukciji Slovenskega mladinskega gledališča in Zavoda Maska. Režiral ga je Žiga Divjak, pri raziskavi pa je pomagala Maja Ava Žiberna. Igrajo Iztok Drabik Jug, Alja Kapun, Katarina Stegnar, Vito Weis in Gregor Zorc.

Nocojšnji premieri bodo sledile ponovitve 4., 10., 18. in 19. aprila ob 20. uri.