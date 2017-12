Deloskop izpostavlja: Romeo in Julija z Baletom Preljocaj

Gallusova dvorana Cankarjevega doma bo prihodnje večere, od nocojšnjega do silvestrskega, v znamenju Romea in Julije Sergeja Prokofjeva v koreografiji Angelina Preljocaja, enega najbolj zaželenih evropskih koreografov in še danes umetniškega vodje znamenitega Baleta Preljocaj.

Angelin Preljocaj je prišel v Francijo kot sin političnih disidentov, ki so emigrirali iz Albanije, ustvaril pa je že skoraj 50 koreografij. Produkcija Romea in Julije sega v leto 1996 in velja za eno njegovih klasičnih, njegovo interpretacijo te Shakespearove drame pa označujejo kot politično dramo in zgodbo, določeno z neulovljivimi in nepremagljivimi političnimi igricami, ki (ne)hote posegajo v življenje mladih zaljubljencev.

V predstavi že uvodne takte uverture Prokofjeva preglasi zlovešč hrup helikopterja ... Preljocaj je ključni navdih za balet našel v orwellovski distopiji, najmočneje izraženi v romanu 1984, 1984 pa po drugi strani predstavlja tudi leto, ko se je s Preljocaj Company začela tudi zgodba baletnega ansambla, ki ga je ustanovil.