Deloskop izpostavlja: Sydney Dance Company

V okviru evropske turneje se bo avstralska plesna skupina Sydney Dance Company ustavila tudi v Cankarjevem domu. S triptihom Gnu, Polna luna in Temna svetloba bodo nastopili v Gallusovi dvorani nocoj ob 19.30.



Začetki plesne skupine segajo v leto 1969, ko jo je pod imenom Dance Company ustanovila Suzanne Musitz. Današnje ime sta skupini deset let kasneje nadela koreograf Graeme Murphy in sodelavka Janet Vernon.

Leta 2009 je bil za umetniškega vodjo zasedbe imenovan Rafael Bonachela, v Barceloni rojeni koreograf, ki je s Sydney Dance Company začel sodelovati komaj leto pred imenovanjem. Zanje je ustvaril številne koreografije. V zadnjih osmih letih mu je skupino uspelo razviti v kreativno središče, okrog katerega so zbrani vrhunski plesalci, koreografi, scenografi, skladatelji in glasbeniki. Med njimi tudi tako slavna imena, kot sta Kylie Minogue in Tina Turner.

Na tokratni turneji gostuje s koreografijo Temna svetloba. Kot napovedujejo organizatorji, je predstava potovanje med svetlobo in temo, iskanje pravega razmerja med skritim in vidnim, med fizičnim in zvočnim. Je etuda, ki zavestno krši pravila klasičnega baletnega slovarja in zato uspešno prestopa meje med različnimi stilnimi obdobji.

Etuda Gnu koreografinje Gabrielle Nankivell odslikava prevzetost s telesnostjo – z močjo plesalčevega telesa, telesno sposobnostjo posameznika in kolektivno močjo skupine.

Polna luna koreografa Cheng Tsung-Lunga je ples večnega gibanja, navdušujočih izbruhov hitrosti in neutrudnega vrtenja … Kostumi, scena in svetloba pa so tako čudoviti in mistični kot sama luna.