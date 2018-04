Deloskop izpostavlja: Trojanke

V Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica bodo nocoj ob 20. uri premierno uprizorili Evripidovo tragedijo Trojanke.

Prvo slovensko uprizoritev je režiral Jaša Koceli, ki v tem gledališču režira prvič.

Zgodba je umeščena na konec trojanske vojne, pred gorečo Trojo, kjer ženske in otroci poražencev objokujejo svojo žalostno usodo in čakajo na odhod v grško suženjstvo. Kot so zapisali v gledališču, je Evripid tragedijo iz leta 415 pr. n. š. postavil v mitsko dobo trojanske vojne, a je najverjetneje dramatikov komentar na takrat aktualno peloponeško vojno, v kateri so se Atene bojevale s Šparto.

Evripidove ideje so bile za takratne Atene revolucionarne, zato je na tekmovanju dram večkrat pristal na drugem mestu. V svojih delih se je pogosto zavzel za »ponižane in razžaljene«, za sužnje, ženske, v Trojankah za ujetnice iz Atenam sovražnega mesta.

Drama je obsodba nepravičnih vojn, sprašuje se o odgovornosti in krivdi zanje, zato je bila večkrat uprizorjena v kontekstih aktualnih političnih razmer.

Poleg igralcev domačega ansambla sodelujejo tudi zunanji ustvarjalci z različnih področij. Med njimi glasbenica Raiven, plesalec Siniša Bukinac, politična pesnica sirskega in palestinskega rodu iz Združenih arabskih emiratov Farah Chamma, enajst pevk z Goriškega, ki so bile izbrane na avdiciji, pa tvori grški zbor.