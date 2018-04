Deloskop izpostavlja: Vihar v glavi

Na odru pod zvezdami Lutkovnega gledališča Ljubljana bo danes ob 18. uri prva ponovitev gledališke predstave Vihar v glavi. Uro pred predstavo napovedujejo na velikem odru še pogovor o najstnikih in njihovih možganih z nevrologom doc. dr. Damjanom Osredkarjem, predstojnikom kliničnega oddelka za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo v UKC, in režiserjem predstave Primožem Ekartom.

Gledališko avanturo Vihar v glavi je Ekart zasnoval na temelju dramskega besedila Brainstorm avtorjev Neda Glasierja in Emily Lim.

Originalno besedilo je nastalo v londonski produkcijski hiš Company Three v sodelovanju s trinajstimi najstniki – igralci, ideja zanj pa je izhajala iz najnovejših znanstvenih odkritij na področju nevroznanosti oz. ugotovitev o tem, kako se delovanje možganov v najstniški dobi razlikuje od njihovega delovanja pri odrasli osebi. Kar 86.000 milijard nevronov v tem obdobju sproža najrazličnejše vsakodnevne spremembe, hkrati pa omogoča mladostniško eksplozijo kreativnosti, drznosti, vznemirjenja in poguma, so zapisali v Lutkovnem gledališču Ljubljana.

Ljubljansko ustvarjalno ekipo so v LGL zbrali z avdicijo med najstniki, starimi od 14 do 19 let. Besedilo za predstavo je ustvarjalo sedemnajst izbranih najstnikov in med šestmesečnim kreativnim procesom prepletlo originalno zgodbo z lastnimi izkušnjami in zgodbami. Nastala je gledališka avantura za mladostnike, starejše od 12 let, ki poleg znanstvenega vpogleda v delovanje možganov razpira tudi čustveni svet mladih, predvsem v odnosu do staršev, pa tudi svet njihovih želja, pričakovanj, strahov in upov za prihodnost.