Deloskop izpostavlja: Zadnje uprizoritve Cankarjevega Pohujšanja v sezoni

Pohujšanje v dolini šentflorjanski, letošnja velika koprodukcija SNG Drame, Mestnega gledališča ljubljanskega in Cankarjevega doma v režiji Eduarda Milerja, premierno uprizorjena januarja, je prišla do zadnjih ponovitev v sezoni, zaznamovani s stoletnico smrti Ivana Cankarja. Na odru Gallusove dvorane v njegovem hramu jo bo mogoče ujeti le še od danes do srede, vedno ob 19.30.

»Čeprav je aktualnost Cankarjevih dram že pregovorna, jo Miler prižene do skrajnega roba,« je o njej v kritiki v Delu med drugim zapisala Nika Arhar. »Njegovo Pohujšanje v dolini šentflorjanski je scela potopljeno v svet tu in zdaj, je življenje skupnosti, ki se v strahu pred tujim in drugačnim distancira z visokim žičnatim zidom ter tovrstno zaščito plača s tacanjem sredi zatohlega ozračja močvirnate zemlje.

Avtorica priredbe in dramaturginja Žanina Mirčevska ter režiser Eduard Miler tako Cankarjevo Pohujšanje prevedeta v jasno in izrazito politično sporočilnost, ki se odmakne od igrive in poetične narave Cankarjeve farse ter njene simbolike v neposredno in večinoma dobesedno izjavljanje uprizoritvenih slik.« Po podatkih CD si je predstavo do zdaj ogledalo okoli 18.000 gledalcev.