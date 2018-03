Frustracije profesionalnega glasbenika

Patrick Süskind, ki je zaslovel z romanom Parfum, je napisal tudi monodramo Kontrabas, pravzaprav monolog, ki je bil pred tremi desetletji največkrat odigrana igra na nemško govorečih odrih. V Sloveniji smo jo lahko gledali na odru mariborskega gledališča in MGL, prejšnji teden pa jo je premierno postavila na oder celjskega­ Plesnega foruma Hiša ­kulture Celje.

Kontrabasist se v zvočno izolirani sobi pripravlja na premiero Wagnerjevega Renskega zlata. Razlaga o kontrabasu in igranju na ta inštrument, ki si ga, kot pravi, nihče ne izbere, ampak postane kontrabasist po naključju. Drama ima precej vložkov, ki nasmejijo, v bistvu pa je tragična. Začutimo frustriranost človeka, ki je po urah in urah vaje ter izpopolnjevanja ostal na mestu. Sam s pivom, štirimi urami službe na dan in občasno večerno predstavo.

Posebnost tokratne postavitve Süskindove uspešnice je dejstvo, da jo izvaja kontrabasist. Tekst, ki žal v knjižnicah ni prosto dostopen, predvideva, da vse glasbene primere igralec predvaja na gramofonu. Miha Firšt dela odigra v živo. Je solokontrabasist Salzburške filharmonije, član ansambla za sodobno glasbo Ensemble Janus Atelier in komornega orkestra Ljubljanski solisti. Sodeluje tudi s številnimi drugimi orkestri doma in v tujini ter uči na Glasbeni šoli Celje.