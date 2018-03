»Gledališče hoče, da na iste reči pogledamo drugače«

Praznovanje gledališkega dneva od leta 1962 poteka vsako­ leto 27. marca na pobudo Mednarodnega gledališkega inštituta.

Prvo leto ga je pospremila poslanica Jeana Cocteauja,­ o pomenu gledaliških vizij pa tokrat govori pet avtorjev z različnih celin. In Slovenci? Direktorica Slovenskega gledališkega inštituta Mojca Jan Zoran je poudarila, da smo »nedvomno gledališki narod«.



Osrednja proslava Mednarodnega gledališkega inštituta, ki praznuje sedemdesetletnico delovanja in ima zdaj centre v več kot devetdesetih državah (vodi ga švicarski dramatik Tobias Biancone), bo nocoj v Parizu v dvorani Unesca.

Letos je pripravilo poslanice pet avtorjev, indijski režiser Ram Gopal Bajaj, libanonska dramatičarka in režiserka Maya Zbib, britanski igralec in režiser Simon McBurney, mehiška dramatičarka Sabina Berman in v Kamerunu rojena dramatičarka iz Slonokoščene obale Wèrê Wèrê Liking.