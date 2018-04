Hitlerjev klavec slovenske krvi

Na jutrišnji dan leta 1889 se je rodil Adolf Hitler, le dan in 15 let za njim pa Odilo Globočnik, eden najokrutnejših firerjevih izvajalcev. Prav jutri bo v Kinu Šiška premiera predstave Odilo. Zatemnitev. Oratorij., ki je nastala v koprodukciji Kina Šiška in Slovenskega mladinskega gledališča. Avtorja besedila, ki tematizira senčno podobo slovenske zgodovine, sta Peter Mlakar in Dragan Živadinov.



Odilo Globočnik, eden najučinkovitejših Hitlerjevih morilcev, je bil namreč slovenske krvi: rojen 21. aprila 1904 očetu Franzu Globočniku, častniku v cesarsko-kraljevi vojski, in materi Anni Pescinko, hčeri uradnika v Vršcu v Banatu. Franzeva družina je izvirala iz Tržiča, Anna je bila nemško-češkega rodu. Morda sta mu pot zapečatila že z imenom – Odilo Lothar Ludovicus, iz katerega odzvanja staronemška in germanska mistika, morda je nanjo vplivala očetova poklicna pot in sinovo šolanje na vojaški nižji realki. V njej se je mladi Odilo odlično izkazal in se uspešno navzel sovraštva do Judov. Svoje prepričanje je nazorno pokazal že ob razpadu Avstro-Ogrske, ko se je hitro prebil med prostovoljce, ki so se borili za domovino in nemštvo.