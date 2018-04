Nagrado Lydie Wisiakove za življenjsko delo prejme Lane Stranič

Nekdanji primabalerini SNG Opera in balet Ljubljana bo nagrado za življenjsko delo jutri podelilo Društvo baletnih umetnikov Slovenije.

Nekdanja primabalerina SNG Opera in balet Ljubljana Lane Stranič je letošnja dobitnica nagrade Lydie Wisiakove za življenjsko delo.

Najvišje strokovno priznanje za plesne dosežke s področja baletne umetnosti v Sloveniji podeljuje Društvo baletnih umetnikov Slovenije. Podelitev bo v sredo ob 19.30 v ljubljanski operni hiši.

Nagrade za posebne umetniške dosežke bodo letos dobili Nina Noč za vlogi Odette in Odile v Labodjem jezeru ter za vlogo Klare v baletu Hrestač – Božična zgodba v produkciji ljubljanskega baletnega ansambla, Giorgia Vailati za poustvaritev baletnih vlog v letu 2017, za glavno žensko vlogo v baletu Simfonija otožnih pesmi, za vloge Odette v baletu Labodje jezero, Klare v baletu Hrestač - Božična zgodba in Julije v baletu Romeo in Julija v produkciji istega ansambla ter Anton Bogov za vlogo Jevgenija Onjegina v baletu Jevgenij Onjegin v produkciji Baleta SNG Maribor.

Posebni priznanji pa je društvo namenilo Tanji Baronik za interpretacijo vloge Madge v baletu La Silphyde v produkciji Baleta SNG Maribor ter dirigentu Marku Gašperšič za njegov obširni opus glasbenega vodstva baletnih predstav v SNG Opera in balet Ljubljana vse od leta 1989 do danes.

Izjemna, nadpovprečno vrhunska tehnična pripravljenost

Lani Stranič je komisija prisodila najvišjo nagrado za njen vseživljenjski prispevek slovenski baletni umetnosti. V utemeljitvi je zapisala, da se je nagrajenka v 70. letih prejšnjega stoletja uvrščala v vrh jugoslovanskega baleta, hkrati pa je predstavljala generacijo najvidnejših baletnih umetnic tedanjega slovenskega kulturnega prostora.

Odlikovala jo je »izjemna, za tisti čas celo nadpovprečno vrhunska tehnična pripravljenost«. Še posebno nepozabni sta njeni kreaciji vlog Odette in Odile v Labodjem jezeru, s katerima se je v srca občinstva zapisala kot tehnično dovršena, virtuozna, temperamentna in graciozna balerina.

Plesno kariero je začela s sedmimi leti, ko je v ljubljanski Operi debitirala v baletni predstavi Vrag na vasi. Po končani baletni šoli je dve sezoni plesala v baletnem zboru ljubljanskega baleta, ko je leta 1963 prejela francosko štipendijo in odšla na izpopolnjevanje v Pariz, kjer je po izteku štipendije plesala v Grand Ballet Classique de France v skupini Tessa Beaumenta.

Odplesala več kot 70 različnih vlog baletnega repertoarja

Leta 1966 je bila redno angažirana v hamburškem baletnem zboru, kjer je plesala v predstavah koreografa Georgea Balanchina. Nato je tri sezone kot solistka v baletnih predstavah Giselle, Labodje jezero, Agon, Don Kihot in drugih plesala v sofijskem baletu v Bolgariji.

Njena prva večja vloga, ki jo je poustvarila na domačem odru, je bila leta 1962 Dekle v sinjem v baletni predstavi Iluzije skladatelja Slavka Osterca in koreografa Henrika Neubauerja. Od tedaj je kot članica SNG Opera in balet Ljubljana, sprva kot solistka in kasneje kot primabalerina, odplesala več kot 70 različnih vlog baletnega repertoarja.

Kot članica ljubljanskega baletnega ansambla je ponesla ime slovenskega baleta v Italijo, Nemčijo, Avstrijo, Hrvaško in Srbijo. Za svoje umetniško delovanje je leta 1984 prejela nagrado Prešernovega sklada, med drugim leta 1972 tudi nagrado zlata ptica za vlogo Odile v Labodjem jezeru.

Nagrade in priznanja Lydie Wisiakove društvo podeljuje od leta 1997. Komisijo so sestavljali Matjaž Marin kot predsednik ter člani Valentina Turcu, Alenka Ribič, Sanja Nešković Peršin, Janez Mejač, Edvard Dežman in Tomaž Rode.