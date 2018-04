Matiček se ženi: Drzni dan modrega nauka

Za sklep jubilejne in slavnostne sezone, ki so jo začeli s Cankarjevimi Hlapci in Županovo Micko,­ so v SNG Drama Ljubljana pripravili uprizoritev komedije Antona Tomaža Linharta po Beaumarchaisovi Figarovi svatbi Ta veseli dan ali Matiček se ženi. Režijo podpisuje Janusz Kica, ki so ga v Linhartovi veseloigri pritegnile močne ženske.



Na velikem odru ljubljanske Drame bo spet zaživela ena najbolj priljubljenih slovenskih klasičnih komedij in uokvirila slavnostno sezono Drame ob 150. obletnici ustanovitve ljubljanskega Dramatičnega društva, hkrati bo poklon enemu najbolj znanih slovenskih razsvetljencev, ki je močno in pomembno zaznamoval začetke slovenskega gledališča in razsvetljensko gibanje na številnih področjih pri nas.



Igra Ta veseli dan ali Matiček se ženi, s katero je Linhart konec 18. stoletja vzpostavil slovensko dramatiko kot avtonomno, jezikovno suvereno, problemsko premišljeno­ in duhovito zvrst, se vrača na veliki oder Drame po skoraj dveh desetletjih, tokrat v režiji Janusza Kice. Matička so na odru Drame igrali tudi v sezonah 1952/1953, 1957/1958, 1965/1966, 1976/1977 in 1998/1999, velikokrat seveda tudi v drugih gledališčih.



Drama radikalnega posmeha



Literarni zgodovinar akademik Janko Kos v Sociologiji slovenske literature o Linhartu, sinu priseljenega češkega obrtnika tapetnika, ugotavlja, da je bil poseben primer novih socialnih položajev svojega časa.

»Izšel je iz malomestne obrtniške družine, ki je bila očitno v stikih z lokalnim plemstvom, z njegovo pomočjo je odšel v ljubljanske šole, po izstopu iz samostana pa ostal v tesni zvezi s kranjskim plemstvom, to ga je podpiralo na dunajskih študijih. [...] Po drugi strani je v gledaliških priredbah po Richterju in Beaumarchaisu našel priložnost za ideološke poudarke zoper plemstvo in v korist kmetstva in z njim povezanega samozavestnega meščanstva.«



Linhartovo delo je v duhu razsvetljenstva nastalo leta 1790 kot priredba Beaumarchaisove Figarove svatbe. Poznavalec slovenske dramatike Taras Kermauner je zapisal, da je Matiček »drama radikalnega posmeha: vsemu, tudi sebi«.

Poleg literarnih ima to dramsko delo vse odlike, nujne za odrsko ustvarjanje: prepričljive like, živ dialog, dramatičen zaplet in številne situacije, ki vključujejo uporabo prostora ter scenografskih in drugih elementov klasičnega gledališča.

Komedija v petih dejanjih svobodno obravnava teme, kot so telo, spolnost, resnica, pravica in etika. Zgodba je dogajalno postavljena v en sam dan, ko naj bi se poročila Matiček in Nežka, seveda pa ne gre vse po načrtu.



Iz sodobnosti v predrazsvetljenstvo?



Režiser Matička Janusz Kica, pravijo v Drami, slovi po natančnem in pronicljivem branju tako klasike kot sodobnih besedil. Že na uvodni vaji je poudaril, da je glavni igralec tega besedila prav »ta veseli dan« in da drama brez komične in privzdignjene situacije poročnega dne ne bi dosegla cilja.

Pred premiero je Kica dodal, da v uprizarjanem delu ne gre iskati revolucionarne ideje, trditi, da se v tem delu skriva revolucionarna ideja, bi bilo po njegovem napačna domneva. »V igri odseva nekakšen revolucionarni duh, ki ga reprezentira veliko likov, predvsem Matiček.«



Ključno sporočilo Kica vidi v ideji, da lahko vsakdo svobodno odloča o sebi in svoji usodi. Režiser, ki je v preteklosti režiral tudi Figarovo svatbo, po kateri je Matiček nastal, ugotavlja, da so pri Linhartu liki še bolj izdelani in tako močnejši, čistejši, za čas nastanka dodatno osvobojeni (posebej ženski liki) in profilirani.

O povezavah razsvetljenskih idej z današnjim časom se režiser sprašuje, ali nekatere tendence, ki konstituirajo in usmerjajo sodobno stvarnost, idejno in miselno morda ne vodijo prej kot v novo razsvetlitev nazaj v čase pred razsvetljenstvom, to je v 15. stoletje oziroma na začetek 16.



Cenzura spolnosti in posmeha



»Ideja razsvetljenstva v najsplošnejšem pomenu – da je vedenje boljše od nevednosti in da je znanost boljša od vraževerja – kot najstvo še danes vsemu navkljub določa naše obnebje tako družbenega reda kot mentalitete in sistema vrednot, četudi ne več tako optimistično in samozavestno kot v Linhartovem času,« je zapisala v uvodni opombi k bogatemu gledališkemu listu njegova urednica Mojca Kranjc, dramaturginja uprizoritve.



Na novinarski konferenci pred premiero je opozorila, da Anton Tomaž Linhart ni pomemben zgolj kot uveljavitelj in pionir rabe slovenskega jezika v posvetni dramatiki, temveč je kot okrožni šolski nadzornik tudi podvojil število osnovnih šol, v katerih se je govorilo slovensko, napisal Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije ter sodeloval pri ustanovitvi javne znanstvene knjižnice v Ljubljani, iz katere se je razvil današnji Nuk.



Špela Virant je v gledališkem listu zapisala, da je cenzura v Linhartovem času preganjala smeh iz gledališča sprva zaradi spodobnosti, ker so bile norčije, ki so jih potujoči igralci zganjali na odru, močno povezane s čutnostjo in spolnostjo. »Pozneje se je razlogom za cenzuriranje pridružila še subverzivnost komedij, ki s posmehom spodkopavajo avtoriteto oblasti. Toda če bi danes brali Linhartovo komedijo zgolj kot kritiko tedanje oblasti (ki ni razumela slovensko) ali kot prilizovanje ljudstvu (glejte, saj niste neumni), bi pomenilo, prvič, da smo prezrli njegova epistemološka izhodišča, in drugič, da je igra zanimiva le še kot zgodovinsko pričevanje. In to bi bilo res smešno.«