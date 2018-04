» Moji možgani so raztur. Ampak to pomen, da je vse not «

»Moja soba je raztur. Ampak to pomen, da je vse not. Moji možgani so raztur. Ampak to pomen, da je vse not,« reče 14-letni Jon Napotnik nekje na sredini Viharja v glavi, nove predstave Lutkovnega gledališča Ljubljana, ki jo je povzročila ustvarjalna nevihta v 17 mladostniških glavah. Traja že več kot pol leta in neposredno dokazuje ugotovitve ameriškega profesorja klinične psihiatrije Daniela J. Siegla.



Siegel v istoimenski knjigi (Vihar v glavi) namreč opominja, da mladostništvo ni nekaj, kar »je treba pretrpeti, preživeti in pustiti za seboj s čim manj brazgotinami«. To je čas, najbolj nabit s pogumom in ustvarjalnostjo. »Spremembe v možganih, ki pomagajo pri edinstvenem pojavu mladostnikove psihe, lahko vplivajo na razvoj lastnosti, ki nam ne služijo samo v letih mladostništva, ampak če jih pametno uporabljamo, tudi pri vstopu v odrasli svet in v njem. Način, kako plujemo po letih mladostništva, neposredno vpliva na kakovost preostalega življenja,« je ugotovitev, ki bi jo kazalo vzeti resno.