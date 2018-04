Na mariborski operni oder prihaja Bellinijeva Mesečnica

V Operi SNG Maribor bodo danes premierno uprizorili opero Vincenza Bellinija Mesečnica (La sonnambula) v režiji Huga de Ane. Režiser slovenske uprizoritve ene najlepših romantičnih oper italijanskega belcanta je Filippo Tonon, domačemu zboru in orkestru bo dirigiral Simon Robinson.

V pevskih vlogah bodo nastopili Petya Ivanova, Martin Sušnik, Luka Brajnik, Valentina Čuden, Irena Petkova, Jure Počkaj in Bogdan Stopar.

Uspeh že po krstni izvedbi leta 1831

Kot izpostavljajo v SNG Maribor, je bil Vincenzo Bellini (1801–1835) v marsičem znanilec nove operne ere in eden od največjih figur glasbene romantike. S svojimi 11 operami, med katerimi so vsaj štiri dosegle kultni status, je močno vplival na nadaljnji razvoj glasbene romantike, še posebej na Verdija, Wagnerja, Liszta in Chopina.

Opero Mesečnica je Bellini napisal na vrhuncu lastne ustvarjalne moči. Fenomen mesečnosti oziroma hoje v spanju je bil prav tedaj na vrhuncu družbenega zanimanja, kakor tudi nasploh različne spiritistične okultne prakse ter nadnaravna bitja in pojavi, ki so razvnemali ljudsko domišljijo. Opera je po praizvedbi 6. marca 1831 v milanskem gledališču Carcano doživela takojšnji uspeh.

Njena vsebina, pripeta na pastoralni okvir, se osredotoča na napovedano poroko sredi švicarskega podeželja med Amino in njenim zaročencem Elvinom, ki jo odloži prihod grofa Rodolfa in posledično odkritje domnevne Aminine nezvestobe. Amina naj bi zaročenca prevarala z Rodolfom med hojo v spanju po grofovi sobi v vaški gostilni, čeprav se to dejansko ni zgodilo in je od izčrpanosti zaspala na grofovi zofi.

Režiser v Mariboru že pustil pečat

Scenografijo in kostumografijo podpisuje Hugo de Ana, ki prihaja iz Buenos Airesa, a se je s svojim prepoznavnim režijskim konceptom, ki izhaja iz spektakularne scenografije in posebne rabe odrske luči, uveljavil tudi v Evropi. Bellinijevo Mesečnico je režiral že poleti 2007 za mednarodni festival v španskem Santadru, v SNG Maribor pa je pustil svoj pečat že pri opernih delih La traviata iz leta 2008 in Vesela vdova iz leta 2012.

Režiser mariborske uprizoritve Mesečnice je Italijan Filippo Tonon, ki je bil pri prej omenjeni mariborski produkciji Leharjeve operete Vesela vdova asistent režije. Predlani se je podpisal kot režiser Puccinijeve opere Turandot, lani pa Verdijeve operne mojstrovine Trubadur.

Asistentka kostumografa je Carla Galleri, oblikovalec luči Valerio Alfieri, oblikovalec projekcije Sergio Metalli, zborovodkinja Zsuzsa Budavari Novak in asistent režije Tim Ribič.