Danes sojenje obtoženemu uboja igralca Gašperja Tiča

L. Z., STA

Ljubljana - Pred sodnika Okrožnega sodišča v Ljubljani Cirila Keršmanca bo danes stopil Stefan Cakić, obtožen uboja ljubljanskega igralca Gašperja Tiča v stanju bistveno zmanjšane neprištevnosti. Danes bo tudi jasno, ali bo tožilstvo res predlagalo izključitev javnosti s sojenja.

Cakić naj bi igralca zabodel v noči na 18. junij lani. Policija ga je prijela dan pozneje in odtlej je v priporu. Okrožna državna tožilka Tamara Gregorčič je obtožnico vložila že avgusta lani, a se je Cakićev zagovornik Gorazd Fišer pritožil, neuradno zato, ker v fazi preiskave v zadevo niso vključili psihiatra.

Po tem, ko je svoje mnenje podal še izvedenec psihiatrične stroke, je tožilstvo v začetku decembra vložilo novo obtožnico. Cakiću očita uboj v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti. Grozi mu od pet do 15 let zapora.

Tožilstvo je sicer že v zgodnjih fazah preiskave napovedalo, da bo tožilka predlagala izključitev javnosti s sojenja. Za časnik Dnevnik so na tožilstvu pojasnili, da gre v tem primeru »med drugim za podatke občutljive narave, ki se nanašajo na obdolženčevo intimno sfero, o katerih so izpovedovale nekatere priče. Če bi bili ti podatki razkriti in posredovani medijem ter javno objavljeni, bi to lahko vplivalo na vsebino njihovih izpovedb v nadaljnjem kazenskem postopku.« Ali bo sojenje dejansko v celoti zaprto za javnost, bo morda znano že danes.