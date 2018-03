Ljubljanska Opera »obglavljena«

Niz odstopov na vrhu: Odstopili so ravnatelj Peter Sotošek Štular, predsednik sveta zavoda Nenad Firšt in predsednik strokovnega sveta Matjaž Drevenšek.

Ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana Peter Sotošek Štular je podal svoj odstop. Kot je zapisal v odstopni izjavi, hiše ne zapušča z lahkim srcem, vendar pa so nekatere stari postale »preveč moteče«. Pri tem navaja »škandalozno ignorantski odnos ministra za kulturo« ter destruktivnost znotraj umetniških korpusov in sindikalnih struktur.

»S svojim delom in delom sodelavcev sem zadovoljen in se vsem iskreno zahvaljujem. Ponosen sem, da sem na začetku svojega mandata za pomočnika za vodenje baleta in opere izbral izjemna ustvarjalca, Sanjo Neškovič Peršin in Rocca, ki sta program v zadnjih petih letih vrhunsko vodila in vsak na svojem področju dosegla izjemne dosežke. Gostovanj je toliko, da se jih otepamo, dvorane so polne zadovoljnih gledalcev. Opere ne zapuščam z lahkim srcem,« je Sotošek Štular zapisal v odstopni izjavi.

V SNG Opera in balet smo izvedeli, da je v ponedeljek z mesta predsednika sveta zavoda odstopil tudi Nenad Firšt, za enako potezo se je odločil še predsednik strokovnega sveta Matjaž Drevenšek.

Ignoranca ministra

Pri tem pa je navedel »nekaj stvari, ki so postale preveč moteče« in ga zato vlečejo drugam. Strokovna integriteta mu namreč, kot je zapisal, ne dovoljuje več, da bi »še naprej izgubljal energijo, čas in talent za stvari, ki ne vodijo v pravo smer«. Ne more sprejeti »škandalozno ignorantskega odnosa ministra za kulturo« do hiše, ki je v svojem mandatu po njegovih trditvah ni obiskal niti enkrat. »Znal pa je – po uspešni sanaciji milijonske izgube – zavod kaznovati s prepolovitvijo sredstev za delovanje hiše, torej za splošne stroške,« dodaja ravnatelj v odstopu.

Uprlo se mu je tudi »nenehno sklepanje kompromisov z nekaterimi namišljenimi, destruktivnimi vodji zapletenega notranjega sistema umetniških korpusov in sindikalnih struktur«. Po Štularjevih besedah je bilo »preveč poskusov konstruktivnih dejanj po dokončani finančni sanaciji in stabilizaciji zavoda pospremljeno z ustrahovanjem in grožnjami s prijavo trpinčenja ali kaznivih dejanj in poslanih anonimk medijem ter inšpektorjem. Tak način sesuvanja dobrih idej, z izključnim namenom potešitve osebnih interesov, mi je tuj in ga ne morem razumeti,« je še zapisal v odstopni izjavi.

Na čelu Opere od leta 2013

Sotošek Štular je bil za ravnatelja ljubljanske Opere imenovan 15. septembra 2013, pred tem je bil nekaj mesecev tudi vršilec dolžnosti po odhodu predhodnika Mitje Bervarja. V tem času je Opera dve leti pred rokom zaključila več kot milijon evrov težko finančno sanacijo zaradi neporavnanih obveznosti do dobaviteljev, s katerimi se je soočala v zadnjih letih.

Kot ravnatelj pa je »podedoval« še druge nepravilnosti, ki so nastale ob prenovi in širitvi zgradbe, v kar je bilo vloženih okrog 43 milijonov evrov davkoplačevalskih sredstev. Napake obeh glavnih izvajalcev prenove, podjetij SCT in Vegrad, so namreč začeli ugotavljati že kmalu po zaključku del in primopredaji objekta decembra 2011.

Po drugi strani so v hiši kljub finančni sanaciji izražali skrb zaradi zmanjšanega sofinanciranja splošnih materialnih stroškov. Zaposleni so opozarjali, da je varčevanje v vseh teh letih pustilo vidne posledice ne samo na stavbi, temveč tudi na opremi.

Odstop pol leta pred iztekom mandata

Peter Sotošek Štular Opero zapušča pol leta pred zaključkom petletnega mandata, in sicer v letu, ki ga zaznamuje stoti jubilej ustanovitve ljubljanskega opernega in baletnega ansambla.

Ministrstvo za kulturo je že v iskanju novega kandidata za ta položaj. Prvi, lanski razpis ni uspel, letošnji pa še ni zaključen. Kaj se bo zgodilo v vmesnem času, na ministrstvu za zdaj še niso pojasnili.