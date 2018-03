Ojdipova neznosnost bivanja

Če sta Kralj Ojdip in zlasti­ ­Antigona na slovenskih odrih­ pogosto uprizarjana­ – prva ­ljubljanska uprizoritev ­Antigone v prevodu Cvetka Golarja je bila že leta 1912, zadnja lani v ljubljanski Drami –, se ­tretjega dela Sofoklejeve tragedije o Tebanski kraljevi družini Ojdip v Kolonu do zdaj pri nas ni lotil še nihče. To vrzel zapolnjuje mariborska Drama, kjer bodo besedilo premierno uprizorili v režiji Diega de Bree.



Zadnjo ohranjeno atiško tragedijo je Sofoklej, eden treh velikanov grške dramatike, napisal v visoki starosti devetdesetih let. Tekst po besedah prevajalca Kajetana Gantarja izstopa po treh presežnikih – je najobširnejša med ohranjenimi grškimi dramami, zadnja med ohranjenimi grškimi tragedijami in ne nazadnje med vsemi najbolj doživeta, prežeta s subjektivnim lirizmom, v njej bolj kot v drugih slutimo odmeve avtobiografskih doživetij in pesnikovih značajskih potez. Ojdip v Kolonu ni več junaški rešitelj Teb in pravični kralj, temveč očetomorilec in krvoskrunec, slepi begunec ter ponižani pregnanec in brezdomec, ki s svojo prekleto krvjo prinaša nesrečo in strah.