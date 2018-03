Marina Abramović bo sedemkrat umrla kot Maria Callas

Kot piše The Art Newspaper, bo srbska zvezdnica na področju vizualnih umetnosti Marina Abramović končno realizirala projekt Sedem smrti, ki ga je zasnovala pred skoraj 30 leti.

Najprej na odru Bavarske državne opere v Münchnu, kjer bo v sezoni 2020 krst, zatem pa predvidoma še v londonskem Covent Gardnu bo režirala opero, v kateri bo nastopila kot legenda soprana Maria Callas.

Junakinji opernih odrov minulega stoletja se bo poklonila v razponu njenih vlog od madame Butterfly, ki je storila harakiri, do Tosce, ki se v smrt požene s skokom z grajskega zidu. Odigrala bo sedmero opernih smrti, znanih iz vlog Callasove, na odru pa bo prisotna v obliki filmskih prizorov. Tudi projekt Sedem smrti je bil sprva mišljen kot filmski.

Sprva Polanski, Iñárritu ...

Zanj naj bi angažirali sedmerico slavnih režiserjev, vsak med njimi pa bi z Abramovićevo posnel po eno smrt v obliki desetminutnega videa. Kot piše The Art Newspaper, so do konca leta 2014 k projektu pristopili Roman Polanski, Alejandro González Iñárritu, Marco Brambilla, Giada Colagrande in Yorgos Lanthimos, a se naposled ni izšlo.

Scenarij filmske različice, katerega avtor je Norvežan Petter Skavlan, je sedaj osnova za operno verzijo, bo besedah danes 71-letne Abramovićeve, ki pravi, da se nenehno posveča razmišljanju o lastni smrtnosti, pa bo delo kombinacija opere in posnetkov njenih performansov. »Veliko sem razmišljala o romantični predstavi o smrti zaradi ljubezni,« je izjavila. »Callasova je umrla zaradi strtega srca.«

Smrti sicer ne bo prvič postavila na oder. Leta 2011 je na mednarodnem festivalu v Manchestru, denimo, premiero dočakala njena predstava Življenje in smrt Marine Abramović.