Prekleti kadilci tudi pojejo

Prekletstvo lahko doleti vsakogar, ki je drugačen. Lahko je kadilec ali nekadilec, lahko je debeluh ali suhec, lahko ima pege ali pa drugačen odtenek kože. Direktor ljubljanske Drame Igor Samobor je dejal, da sta knjiga in predstava Prekleti kadilci močna metafora o tem, kaj vse lahko večina naloži manjšini in kaj vse je lahko osnova za diskreditacijo in preganjanje.

Zato so se odločili, da bodo slavnostno sezono ob 150. obletnici ustanovitve ljubljanskega Dramatičnega društva povzeli z večerno premiero v Mali drami, gledališkim koncertom Prekleti kadilci po motivih satiričnega eseja Svetlane Makarovič v režiji Tina Grabnarja. V Prekletih kadilcih igrajo Nina Valič (Kadilka, Protikadilka, vokal, flavta), Pia Zemljič (Kadilka, Protikadilka, vokal, pianino), Janez Škof (Kadilec, Protikadilec, vokal, harmonika) in Aljaž Jovanović (Kadilec, Protikadilec, vokal, kitara, pianino), ki tudi prepevajo songe na besedila Janija Kovačiča in Svetlane Makarovič ob glasbi Boštjana Gombača