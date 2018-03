Premiera v MGL: Prek morja krvi do svobode, enakosti in bratstva.

V iskalski sezoni, ko se v MGL sprašujejo, kaj je resnica, bo po lanski predstavi Leonce in Lena na velikem odru spet ­Georg Büchner, tokrat njegov veličastni in kompleksni prvenec Dantonova smrt v režiji­ Aleksandra Popovskega, ki je čas francoske revolucije soočil s sodobnostjo.



Vemo, za vsakim velikim zgodovinskim dogodkom brbotajo komorno, intimno, pozabljene ali zamolčane podrobnosti, Dantonova smrt Georga Büchnerja (1813–1837) daje na ogled oboje: z dokumentarno strastjo in doslednostjo razgrinja različne stopnje političnega idealizma in postavlja na oder like, ki govorijo avtentična zgodovinska besedila (zato drama sodi med zgodnje predstavnice dokumentarne dramatike), hkrati razgrinja notranji boj Georgesa Dantona, ki je v času tako imenovane vladavine terorja spoznal – Maximilien Robespierre ga je dal zapreti in privesti pred nacionalni konvent –, da je ideale revolucije oškropila kri.



Dramaturginja Eva Mahkovic je na predstavitvi pete premiere letošnje sezone opozorila, da so za predstavo v tokratni različici uporabili precej adaptirano besedilo Büchnerjevega prvenca, po besedah Barbare Hieng Samobor pa je prevod Bruna Hartmana še zmeraj odličen.