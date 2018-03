Premiera v MGL: Shakespeare v Velenju? Še huje!

Da imajo tudi v Velenju Montege in Capulete, si je mogoče misliti. Tudi Romea in Julijo. Kaj pa kriminalistično preiskavo strahotnega umora šestnajstletnice in vse, kar grdega prinese? Na odru MGL zdaj tudi. »Zelo slovenska zgodba, ne v dobrem pomenu oznake,« je nadaljevanko Praznina spomina označila direktorica MGL Barbara Hieng Samobor.



Po lanski prvi slovenski gledališki kriminalni nadaljevanki Vranja vrata je v Mestnem gledališču ljubljanskem spet nadaljevanka, tokrat Praznina spomina Barbare Zemljič: četrtkovi premieri prve epizode bodo na Mali sceni MGL naslednje tri pomladne četrtke sledila petdesetminutna ­nadaljevanja.



Umor šestnajstletnice



Direktorica Barbara Hieng Samobor je po lanski uspešni žanrski izkušnji z Gazvodovimi Vranjimi vrati povabila k pisanju nove nadaljevanke v podobnem formatu Barbaro Zemljič, režijo pa zaupala eni od pobudnic tega gledališkega formata Nini Šorak.

Rezultat je nadaljevanka, katere prva epizoda bo doživela premiero jutri zvečer, v intimnem prostoru Male scene MGL pa bodo abonenti ogled zadnje, četrte epizode, doživeli 19. aprila. Slavnostna premiera bo 20. (1. in 2. epizoda) in 21. aprila (3. in 4. epizoda).