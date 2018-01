Samomor kot tržno blago

Samomorilec je najbolj znana­ drama Nikolaja Robertoviča Erdmana. V temeljiti predelavi Nebojše Popa Tasića, ki je ­dogajanje iz dvajsetih let preteklega stoletja prestavil v današnji čas in aktualno slovensko stvarnost, bo nocoj v režiji ­Ivane Djilas doživela premiero na odru SNG Maribor.



Erdmanova življenjska pot je bila podobna številnim njegovim nadarjenim literarnim kolegom, ki jih je v njihovi ustvarjalnosti ustavila Stalinova represija. Sam je sicer odnesel celo glavo, je pa bil za nekaj let izgnan v Sibirijo. Zaradi lucidnosti in smisla za humor so ga poimenovali novi Gogolj, njegovo delo pa okarakterizirali kot izjemno sintezo norčavega in sublimnega, njegova prva drama Mandat je doživela soliden uspeh, s Samomorilcem pa se je njegova dramska pot tako ­rekoč končala.