Šesturni performans: kako vzdržati skupaj?

Marko Mandić in Leja Jurišič: Nocoj bosta v Kinu Šiška predstavila projekt, katerega osnova so esej Mladena Dolarja in vrsta drugih referenc.

Za najdaljši umetniški performans velja projekt tajvanskega umetnika Tehching Hsieha, ki je kar leto dni preživel v leseni konstrukciji v popolni izolaciji, saj medtem ni govoril, bral ali spremljal medijev.

Performans Skupaj, ki ga bosta nocoj v centru Kino Šiška izvedla Marko Mandić in Leja Jurišič, se temu rekordu ne bo niti približal, saj bo trajal »le« šest ur, kljub temu pa gre za zelo specifičen projekt.



Ideja je stara že nekaj let, izvirna pobuda o sodelovanju med igralcem in plesalko, znanih po svojih na izraziti telesnosti zasnovanih projektih, je prišla od Semire Osmanagić, ki bo v performansu tudi sodelovala z zapisovanjem misli in asociacij, povezanih z dogajanjem na odru.