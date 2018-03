Sklad Jerneja Šugmana: Če imaš prijatelja, ni nobena pot predolga

Misel iz naslova je japonski pregovor, primeren tudi za tisto, kar so oznanili včeraj: predsednica Združenja dramskih umetnikov Slovenije (Zdus) Saša Pavček je predstavila novi sklad – igralski kolegi so z namenom ohranjanja spomina na umetniško, pedagoško in človeško plemenitost Jerneja Šugmana ustanovili po njem imenovani sklad.

Sklad je namenjen predvsem štipendiranju mladih talentov s področja dramske umetnosti, ki so se v času študija že izkazali za delovne, odgovorne in željne nadaljnjega izobraževanja ali samostojnega umetniškega dela. Dovoljenje in podporo za ustanovitev sklada, je povedala Saša Pavček, so dale igralčeva mati, ženain sestra