Sklad Jerneja Šugmana podeljuje štipendije

Sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študente dramskih umetnosti in gledališke raziskovalce.

Ljubljana - Sklad Jerneja Šugmana razpisuje štipendije za študijsko leto 2018/2019 za študente dramskih umetnosti in gledališke raziskovalce. Na voljo sta dve celoletni štipendiji za umetniško izobraževanje ali/in delo na lastnem projektu ter celoletno štipendijo za magistrsko delo - raziskovalno nalogo o zgodovini in delovanju Združenja dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) od leta 1918 do danes.

Vse v roku prispele in s predpisanimi dokazili opremljene vloge bodo ocenjene v skladu z merili Sklada Jerneja Šugmana. Štipendije bodo dodeljene kandidatom po vrstnem redu na prednostni listi glede na število razpisanih štipendij. Izbrani kandidati bodo z ZDUS sklenili pogodbo o prejemanju štipendije.

Kandidati se lahko na razpis za štipendije Sklada Jerneja Šugmana prijavijo do vključno 25. maja. Vsi kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni najkasneje v mesecu od njegovega zaključka, so sporočili z ZDUS.

Združenje je sklad ustanovilo ob 100-letnici delovanja v spomin na konec lanskega leta preminulega igralca Jerneja Šugmana, njegovo umetniško in pedagoško delo ter etično držo. S skladom želi združenje zlasti mladim, nadarjenim dramskim ustvarjalcem omogočiti letno štipendiranje bodisi za nadaljnje izobraževanje ali samostojno umetniško delo.