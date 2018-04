Stenica slavila na Tednu slovenske drame

Teden slovenske drame, ki že tradicionalno naniza najboljše iz slovenske dramske produkcije, se je včeraj v Prešernovem gledališču Kranj končal s podelitvijo nagrad. Šeligovo nagrado za najboljšo uprizoritev je prejel avtorski projekt Stenica (na fotografiji) v režiji Jerneja Lorencija, koprodukciji Prešernovega gledališča Kranj in Mestnega gledališča Ptuj.

Po besedah žirije je to »gledališki dogodek, ki se suvereno in z eksplozivnim nabojem igralskega kolektiva sprehodi skozi imaginarij našega prostora od povojne podobe socialistične Jugoslavije do kapitalističnega sedanjika ali še dlje«. Vinko Möderndorfer je na slovesnosti prejel Grumovo nagrado za dramo Romeo in Julija sta bila begunca, Maša Pelko pa nagrado za mladega dramatika za dramo Kraljevi otroci.