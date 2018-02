Študentka rešuje politično satiro

Celje - Prvič v 27-letni zgodovini festivala Dnevi komedije so zmagovalno dramsko besedilo z natečaja Žlahtno komedijsko pero za izvirno slovensko komedijo objavili pred začetkom festivala, ki se bo v Slovenskem ljudskem gledališču (SLG) Celje tokrat odvil v treh koncih tedna od četrtka do sobote med 1. in 17. marcem. Naziv in denarno nagrado si je prislužila mlada dramatičarka, študentka ljubljanske Akademije za gledališče, radio, film in televizijo Iza Strehar za komedijo Vsak glas šteje.

Upravnica SLG Celje Tina Kosi pravi, da bodo z natečaja v Celju uprizorili dve besedili. V naslednji sezoni tekst Borisa Kobala Profesionalci s.p., sezono kasneje zmagovalno komedijo Vsak glas šteje. Zadovoljna je, da je na razpis prispelo 17 besedil, precej več kot zadnja leta. Zato so se odločili nagrado za izvirno komedijo odločili spet razpisati vsako, ne le vsako drugo leto. Poleg tega je besedilo Ize Strehar politična satira, komedijska zvrst, kakršne domači avtorji morda ustvarjajo, a jih gledališki ansambli redko uprizarjajo.

Na ta fenonem opozarja tudi - letos prvič selektorica Dnevov komedije, prej umetniška direktorica Borštnikovega srečanja - Alja Predan, ki se je ob Tatjani Doma lani kot dramaturginja zaposlila v Celju. »Za letošnje Dneve komedije se je prijavilo 19 predstav. To je razmeroma malo, saj v Sloveniji poklicna in nepoklicna gledališča letno uprizorijo od 100 do 110 predstav, od tega tretjino komedij. A med njimi praktično ni politične satire, čeprav je tem zanjo dovolj, ni pa refleksa nanje, kar priča o naši nacionalni afiniteti,« pravi Predanova.

Nova selektorica je za tekmovalni del festival izbrala osem predstav ter eno izven konkurence za zaključni večer, pri tem pa so jo bolj od všečnosti na prvo žogo zanimale uprizoritvena in igralska bravuroznost.

Tudi letos bodo obiskovalci glasovali za komedijantko oziroma komedijanta večera ter za najboljšo predstavo festivala, strokovna žirija, ki jo letos sestavljajo Matjaž Zupančič, Aleš Novak in Rok Bizovičar pa bo izbrala žlahtno komedijantko, žlahtnega komedijanta, žlahtnega režiserja in žlahtno predstavo.

V četrtek se bodo Dnevi komedije začeli s Čakalnico Nejca Gazvode v režiji Dejana Batoćanina in Uroša Fürst ter v izvedbi SiTi Teatra BTC in Kreker, v petek nadaljevali z Bogom masakra Yasmine Reza v režiji Ajde Valcl v uprizoritvi Drame SNG Maribor, v soboto pa še z Resnico Floriana Zellerja v režiji Alena Jelena in izvedbi Slovenskega stalnega gledališča Trst. Naslednji konec tedna na oder SLG Celje prihajajo komedije Elaine Murphy Ljubi moj v režiji Andreja Jusa in izvedbi SLG Celje, Marca Camolettija in Michaela Niavarana (Totalno) katastrofalna večerja v režiji Sama M. Strelec in postavitvi Gledališča Koper ter Tri ženske avtorja in režiserja Vinka Möderndorferja Prešernovega gledališča Kranj. Zadnji teden festivala bodo v četrtek in petek v Celju gostovali predstava Gašperja Tiča in Davorja Hercega Trač v režiji Jake Ivanca in Gašperja Tiča v izvedbi ansamblov Mestnega gledališča ljubljanskega in Gledališča Koper ter Molièrov Žlahtni meščan v režiji Eduarda Milerja in izvedbi Mestnega gledališča ljubljanskega. Za netekmovalno predstavo je selektorica za zaključni večer s podelitvijo nagrad 17. marca izbrala Joeja Ortona Dan norosti v režiji Borisa Kobala in izvedbi Špas teatra.