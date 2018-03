Trač Gašperja Tiča in Davorja Hercega je žlahtna komedija

Celje - Z nocojšnjo podelitvijo nagrad so se zaključili sedemindvajseti Dnevi komedije, ko je na odrskih deskah celjskega teatra tri konce tedna gospodarila komedija. Največja gospodarja komedije v Sloveniji sta Mestno gledališče ljubljansko (MGL), to je osvojilo prav vse nagrade, in Gledališče Koper. V koprodukciji obeh gledališč je namreč nastala največkrat nagrajena predstava Trač.

Strokovno žirijo so sestavljali režiser in dramatik Matjaž Zupančič, režiser in umetniški direktor Festivala Borštnikovo srečanje Aleš Novak in gledališki kritik, urednik, pisec in dramaturg Rok Bozovičar.

Strokovna žirija in občinstvo soglasna

Žirija je za žlahtno komedijo izbrala muzikal Trač Gašperja Tiča in Davorja Hercega v izvedbi MGL in Gledališča Koper. Kot so zapisali v obrazložitvi, »Trač zaznamuje in odlikuje sijajen izvirni libreto avtorja Gašperja Tiča, ki skupaj z glasbo Davorja Hercega uokvirja bogato in duhovito odrsko dogajanje. Predstava je zastavljena ambiciozno in izpeljana na visoki izvedbeni ravni, s širokim in bogatim naborom gledaliških izraznih sredstev. V združevanju komedije in muzikala ustvari polnokrvno in celostno gledališko doživetje«. Trač je postala žlahtna komedija tudi po mnenju občinstva.

Žlahtna komedijantka je postala Iva Krajnc Bagola za vlogo Hero v Traču in za vlogo gospe Jourdain v Žlahtnem meščanu, prav tako v izvedbi MGL. »Z natančno izdelanim igralskim izrazom je pokazala poglobljeno obvladovanje tega zahtevnega gledališkega žanra. V dveh različnih vlogah jo odlikujeta jasna, ostra in duhovita igralska prezenca ter prefinjen občutek za artizem sodobnega gledališkega izraza,« je svojo odločitev utemeljila žirija.

Za vlogo v župnika v Traču je nagrado žlahtni komedijant dobil Uroš Smolej. Vlogo je po mnenju žirije odigral »z velikim komedijantskim navdihom in tudi z bravurozno igralsko tehniko. Učinkovit in od začetka do konca duhovit je tako v dialoških kot tudi pevskih in plesnih kompozicijah. Obenem mu v svojem liku uspe izraziti tudi neko občečloveško dimenzijo.«

Nagrada za žlahtnega režiserja je edina, ki ni iz predstave Trač, vendarle pa ostaja v MGL. Dobil jo je Eduard Miler za režijo Molièrovega Žlahtnega meščana, ki jo »režira na netipičen način, z učinkovitim minimalizmom in brez nepotrebnih aktualizacij. Z različnimi uprizoritvenimi ključi sestavlja sodobno in dovršeno vizualno podobo, ki omogoča tudi raznovrsten in bogat igralski izraz.«

V pričakovanju novih izvirnih komedij

Že ob začetku festivala so razglasili dobitnico nagrade za žlahtno komedijsko pero, tokrat je šla v roke Izi Strehar. Žlahtno komedijsko pero izbirajo na natečaju, ki ga SLG Celje objavi vsaki dve leti, tokrat imajo pisci čas do konca septembra 2019, nagrado bodo podelili marca 2020. Do takrat bo komedija Streharjeve že uprizorjena.

Upravnica in umetniška vodja SLG Celje Tina Kosi meni, da bomo o letošnji nagrajenki še slišali: »Ima talent, potencial, lotila se je tudi teme, ki je redko zastopana v naših igrah, torej za politično, družbeno satira. Če pogledamo poročila, je takih tem v Sloveniji neskončno. Treba pa je imeti oster jezik, smisel za duhovit dialog, preobrate, da pritegne ...« Kosijeva je sicer s festivalom zadovoljna: »To je festival, ki presega lokalni okvir. Je eden redkih slovenskih gledaliških festivalov, ki ima svojo usmeritev.«