Umetnost ali kaznivo dejanje?

K. R.

Založba Beletrina je na svoji strani na Facebooku objavila citat iz intervjuja z letošnjo dobitnico nagrade Prešernovega sklada Simono Semenič, zraven pa še fotografijo umetnice z razrezano slovensko zastavo, ovito okoli nosečniškega trebuha.

Gre za fotografijo iz perfomansa, v katerem je Semeničeva nastopala pred devetimi leti. Objava se je po družbenem omrežju viralno razširila, doživela zelo veliko ogledov in delitev, a tudi komentarjev vseh vrst, tudi sovražnih. Spletni komentatorji so menili, da gre za kaznivo dejanje, pozivali k bojkotu založbe, pošiljali avtorico v psihiatrično ustanovo, pozivali, da se ji odvzame nagrado Prešernovega sklada ...

Na tisoče ogledov

Kot smo izvedeli na založbi Beletrina, ki je izdala knjigo Simone Semenič, si je do sedaj njihovo objavo ogledalo 29 tisoč ljudi. Pisci delijo mnenja spletnih komentatorjev, da gre za oskrunjenje zastave in kršitev zakona, ob tem pa se sprašujejo, ali je uničevanje slovenskih nacionalnih simbolov res vrhunski umetniški dosežek. Simona Semenič dogajanja ni želela komentirati.

Direktor založbe Beletrina Mitja Čander je zadevo komentiral takole: »Presenečen sem, koliko neartikuliranega gneva je še vedno pri Slovencih. Če so zdaj besno reagirali tako imenovani desničarji, bi verjetno podobno pobesneli takoimenovani levičarji ob satiri na rdečo zvezdo in podobne svetinje. Nikoli ne bomo popustili pri obrambi svobode duha in ustvarjanja.«

Za komentar fotografije smo prosili tudi avtorja grba na slovenski zastavi, umetnika Marka Pogačnika. Odzval se je s temi besedami: »Podobo berem takole: čas je, da se v Sloveniji rodi nekaj novega. Zarodek je tik pred trenutkom rojstva.«

Enako smo prosili člana skupine Irwin Romana Uranjeka. Njegov odgovor: »Z navdušenjem sem lajkal akcijo ... Legitimna pravica vsakega sodobnega umetnika je provokacija, kakor tudi pravica in dolžnost biti kritičen do domovine ... Samo na ta način lahko potegnemo voz naprej iz Blatnega Dola.«