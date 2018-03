V nedeljo, 1. aprila, ne zamudite ...

Na Planet TV filma Noe Darrena Aronofskyja, na TVS klasike Nekateri so za vroče, v Mariboru pa koncerta Magnifica.

Noe: Planet TV ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★

Noah. ZDA, 2014. Režija: Darren Aronofsky. Igrajo: Russell Crowe, Jennifer Connelly, Anthony Hopkins, Emma Watson, Ray Winstone. Akcijska drama. 138 minut.

Aronofskyjev pogled na starozavezno zgodbo o Noetu, ki je po božjih navodilih pred vesoljnim potopom rešil peščico ljudi in živalskih vrst, je za mnoge precej kontroverzen. Zgodbi, ki je v Svetem pismu opisana sicer zelo kratko, je dodal atribute, kot sta negativec, ki ogroža barko, in neposlušni Noetov sin, ki na barko noče brez žene, predvsem pa je spremenil sporočilo zgodbe. V njej ne gre več za novo zavezo med ljudmi in Bogom, ampak za ekološki manifest, v katerem je človek bolj kot ne odvečen.Če pustimo vsebino ob strani, je Noe vizualno fascinanten film, ki pa s svojo dolžino vseeno preseže povprečno gledalčevo pozornost.

Nekateri so za vroče: TV SLO 1 ob 14.45

Vikendova ocena: ★★★★★

Some Like It Hot. ZDA, 1959. ČB. Režija: Billy Wilder. Igrajo: Marilyn Monroe, Tony Curtis, Jack Lemmon, George Raft. Komedija. 117 min.

Glasbenika Joe in Jerry sta priča gangsterskemu obračunu v Chicagu. Ker ju gangster Spats in njegovi možje opazijo, morata pobegniti iz mesta. »Vozovnico« za varno pot iz mesta najdeta v dekliški glasbeni skupini, ki se z vlakom odpravlja na gostovanje, zato se preoblečeta v ženski in se jim pridružita.

Osmi potnik: Zaveza: HBO ob 20.00

Vikendova ocena: ★★★★

Alien: Covenant. ZDA/VB, 2017. R: Ridley Scott. I: Michael Fassbender, Katherine Waterston. ZF-groz. 122 min.

Vesoljska ladja Zaveza je na poti na oddaljeni planet Origae-6. Nato pa samovžig bližnje zvezde razcefra jadra za zbiranje energije na Zavezi, kar zahteva nemalo žrtev in povsem iztiri ladjo.

Intervju: TV SLO 1 ob 20.30

Slo., 2018. Pog. odd.

Dr. Viljem Lovše je po srednji tehniški strojni šoli študiral filozofijo v Ljubljani, teologijo pa v Rimu. Prva štiri leta duhovništva je bil kaplan v Dravljah in duhovni asistent Skupnosti krščanskega življenja. Potem je bil poslan v Madrid na Papeško univerzo Comillas na študij duhovne teologije. Doktoriral je na temo razločevanja pri svetem Ignaciju Lojolskem.