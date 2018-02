Vraževerje je pri mariborskih produkcijah odveč

Opero Moč usode so v SNG Maribor uprizorili že dvakrat, zlasti predstava iz leta 2011 je bila zelo uspešna, saj so z njo med drugim gostovali v Liègeu, Veroni, Salernu in Izraelski operi v Tel Avivu. Nocoj bo tretja premiera tega Verdijevega dela, režiser pa ostaja isti.



Režijo je znova prevzel Pier Francesco Maestrini, ki je že nekakšen hišni režiser, saj je v zadnjih letih v SNG Maribor postavil na oder tudi Donizettijevo komično opero Ljubezenski napoj, Verdijevo Aido, Rossinijevo Italijanko v Alžiru ter Puccinijevo protoveristično opero Dekle z zahoda.

Dirigent bo tokrat Gianluca Martinenghi, v osrednjih vlogah pa bodo nastopili Rebeka Lokar, Jure Počkaj, Renzo Zulian, Alfonz Kodrič, Valentina Čuden, Irena Petkova, Sebastijan Čelofiga, Dušan Topolovec, Svetozar Rangelov in Jaki Jurgec.