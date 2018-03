Zakaj se je »tisto« moralo zgoditi?

Tadeusz Słobodzianek je eden od najpomembnejših sodobnih poljskih dramatikov in režiserjev. Nocoj v kranjskem Prešernovem gledališču dajejo krstno uprizoritev njegovega dela Naš razred, v katerem razkriva mehanizem tragedije – množičnega poboja Judov leta 1941. Brutalne poboje, posilstva, mučenja in ropanja so zagrešili someščani, njihovi nekdanji sošolci.



Naš razred/Nasza klasa je zgodba o skupini sošolcev – Poljakov in Judov – od leta 1925 vse do našega časa. Ko odrastejo, se njihova prijateljska zabava konča. Izbruhne vojna in v mesto vkorakajo okupatorske sile, najprej sovjetske, nato nacistične. Antisemitizem preraste v niz posilstev, umorov, mučenja in doseže vrhunec v množičnem pogromu.