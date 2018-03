Po Milčku Komelju Aleš Gabrič

Včerajšnj redni volilni zbor članov Slovenske matice (SM) je prinesel nekaj sprememb v vodstvu te naše najstarejše kulturne ustanove. Najbolj opazno je, da je po desetih letih Milčka Komelja na mestu predsednika zamenjal Aleš Gabrič.



Člani tega združenja so se zbrali prvič po decembrskem sprejemu zakona o Slovenski matici, za katerega pričakujejo, da bo prinesel odrešitev po zelo težkem obdobju, ko financiranje matice ni bilo zakonsko urejeno in je bil zato njen obstoj ogrožen.

Zbora se je udeležilo dovolj članov, da je bila ugotovljena sklepčnost. Po poročilih o delu v preteklem letu in razrešnici staremu vodstvu je volilni del zbora poleg že omenjene spremembe na mestu predsednika prinesel tudi novega podpredsednika SM Andreja Kranjca, medtem ko je bil Janez Stergar na mesto drugega podpredsednika izvoljen znova. Poleg tega so ponovno ali na novo izvolili več članov upravnega odbora SM in več novih rednih matičinih članov.

Zaradi zaslug za sprejem zakona o SM so pisatelja in ministra Antona Peršaka imenovali za častnega člana tega združenja, Katjo Kleindienst in Janeza Stergarja pa za zaslužna člana. Na konstitutivni seji novega upravnega odbora so podaljšali mandat dosedanjim vodjem delovnih odsekov, ki bodo pripravili predloge prenovljenih delovnih teles matice.