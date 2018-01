Pot do ureditve področja je bila dolga

Fotokopiranje je bilo do zdaj temna lisa, kar zadeva avtorske pravice. Avtorji namreč niso dobili poplačila za fotokopiranje in uporabo svojih del. Dobili so le nekaj deset evrov od uvoznikov in fotokopirnic. Sazor, organizacija za kolektivno upravljanje avtorskih pravic, je naposled dosegel, da bo poslej drugače. Pogovarjali smo se s poslovodjo Sazorja Rudijem Zamanom.



Slišimo, da ima Sazor veselo novico za avtorje.



V Sazorju smo zelo veseli, saj bomo lahko letos prvič izplačali denar avtorjem kot nadomestilo za fotokopiranje v šolah. Po bilanci in zaključnem računu, ki bo konec marca, in po revizijskem pregledu in kontroli urada za intelektualno lastnino, ki bo aprila, bomo predvidoma v prvi polovici maja razdelili skoraj 400.000 evrov med avtorje in založnike.

Trenutno je v Sazor vpisanih okoli 700 avtorjev in 80 založb, ki uveljavljajo pravico do finančnega nadomestila. Skladno s statutom bodo denar dobili vsi, ki so se prijavili in so imetniki pravic na vsaj enem avtorskem delu s področja, ki ga pokriva naše združenje. Pričakujemo, da bomo že prihodnje leto lahko delili denar po količini avtorskih del, ki jih je ustvaril posamezen avtor. Še enkrat pozivam vse, ki so kdaj objavili avtorsko delo, da se prijavijo in s tem zahtevajo to nadomestilo.Za zamudnike bo na voljo rezervni sklad, iz katerega bo mogoče dobiti nekaj sredstev, vendar manj kot po redni poti. Kot rečeno, je predvideno, da bomo prihodnje leto delili denar drugače: del denarja bomo še vedno razdelili med vse prijavljene avtorje oziroma založnike, drugi del pa bomo razdelili na podlagi obsega del oziroma objektivne dostopnosti dela posameznega avtorja oziroma ­založnika.