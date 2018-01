Arhitektura med peskom in morjem

Globalna arhitektura: Odmevne muzejske novosti na različnih celinah z različnim finančnim ozadjem in namenom.

Mreža muzejev v arhitekturno izstopajočih objektih, v katerih se bodo borili za svoj del pogače globalnega kulturnega turizma, je postala v zadnjih mesecih minulega leta še gostejša.



Lanskega 8. novembra so svetovni mediji veliko televizijskih kadrov in vrstic člankov namenili odprtju »arabskega Louvra« v Abu Dabiju, arhitekturi Jeana Nouvela z oznako »med peskom in morjem«.

Vrata je odprl po desetih letih gradnje, pričakovanj in zamikov datuma odprtja, kar je kazalo tudi padce cen nafte na svetovnem trgu, a končno odprtje tega muzeja z mojstrovinami Leonarda da Vincija, Jacques-Louisa Davida, Édouarda Maneta, Vincenta van Gogha, Henrija Matissa, Pieta Mondriana, Jacksona Pollocka, Marka Rothka in drugih klasikov v zadnjih mesecih minulega leta še zdaleč ni bilo edino.